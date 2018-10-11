Siverek adliyesi karıştı! 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde adliye binasında bir arazi davasının tarafları arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe kırsalındaki Salıncak Mahallesi'nde yaşayan iki aile, aralarındaki arazi anlaşmazlığını mahkemeye taşıdı.

Duruşma için Siverek Adliyesine gelen taraflar mahkeme salonu önünde tartışmaya başladı.

18 kişi gözaltına alındı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar yumruk ve sandalyelerle birbirine saldırdı. Polis biber gazıyla olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Bu sırada ailelerin adliye önünde bekleyen yakınları arasında da kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile jandarma ekipleri kavgayı ayırıp güvenlik önlemi aldı.

Olaylarda yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önünde de yoğun güvenlik önlemi alındı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 18 kişiyi gözaltına aldı.