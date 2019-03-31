"Sivas'taki kupa finaline adımızı yazdırmak istiyoruz"





İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Nisan Çarşamba günü Akhisarspor'la karşılaşacak Ümraniyespor'un orta saha oyuncusu Serkan Göksu, rakiplerini eleyerek Sivas'ta oynanacak finale adlarını yazdıracaklarına inandığını söyledi.

Türkiye Kupası'nda önce Fenerbahçe'yi, daha sonra da Trabzonspor'u eleyen Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'un 25 yaşındaki futbolcusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı finaldeki rakipleri Ege temsilcisinin gol yollarında problem yaşadığına dikkati çekti.

Serkan Göksu, Akhisarspor'un ligdeki durumuna bakmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rakibimiz sonuç olarak bir Süper Lig takımı. Sistemi olan bir ekip. İyi de futbol oynuyorlar. İzlediğim maçlardan hatırladığım kadarıyla gol problemi yaşıyorlar. O günkü bireysel performanslar önemli. İyi pas yapıyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor'u eleyeceğimize inanıyorum. Sivas'ta 16 Mayıs'ta oynanacak kupa finaline adımızı yazdırmak istiyoruz. Kupayı mutlu bitirmek istiyoruz."

Liglere verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade eden Serkan, "İyi çalıştık. Önümüzde yoğun bir program olacak. Oynadığımız futboldan genel olarak keyif alıyoruz. Rakip kim olursa olsun kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, kabul ettirmek istiyoruz. Bu şekilde keyif aldığımız sürece, Türkiye'de hangi takım gelirse gelsin korkmuyoruz. Her takımı yenebilecek güçteyiz. Bunu gösteriyoruz. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- "Süper Lig'de oynamak istiyorum"





Kırmızı-beyazlı ekiple iyi bir sezon geçirdiğini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Sezon başında hedefleri olan bir takıma gitmeyi düşündüm. Süper Lig'de oynamak istiyorum. Futbol takım oyunu ancak bireysel performanslarımız önemli. Ümraniyespor'la şampiyonluk yaşayıp, Süper Lig'de yoluma devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Futbola Galatasaray alt yapısında başladığını hatırlatan Serkan Göksu, "Daha sonra Bayrampaşa ve Yeni Malatyaspor'da forma giydim. Altınordu'da 4 yıl oynadım ve orada kaptanlık da yaptım. Ümraniyespor'da güzel zamanlar geçiriyorum. Burada mutluyum. İyi ki gelmişim." şeklinde görüş belirtti.

Sezonun kalan bölümünde zorlu bir fikstürlerinin bulunduğunu vurgulayan Serkan, "Deplasmandaki Abalı Denizlispor beraberliğine kötü diyemeyiz. Sahamızdaki Gazişehir Gaziantep maçına iyi başlamıştık. Ben cezalıydım o maçta. Şanssız goller yedik. Biz iyi bir takımız. Kendimizi biliyoruz. Şu an ligde 7. sıradayız ancak bu önemli değil. Önemli olan sezon sonu nerede olacağımız." değerlendirmesinde bulundu.



