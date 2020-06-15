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Aktüel

Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:39:42 -
Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Serdar Ateşoğlu idaresindeki 58 ABU 859 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldız Dağı yol ayrımı mevkisinde aynı istikamette emniyet şeridinde seyreden Kemal Çetinkaya yönetimindeki iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, Ramazan Basan kontrolündeki 58 AL 564 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ateşoğlu ile araçta bulunan Batuhan Ateşoğlu, Hakan Uzdemir ve Muhammed Demirkaya yaralandı.

Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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