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Yerel Sivas'ta zincirleme kaza
Yerel

Sivas'ta zincirleme kaza

Yeniakit Publisher
2024-08-06 09:05:00 -
Sivas'ta zincirleme kaza

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

M.B. (58) yönetimindeki 59 RP 755 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında önünde seyreden İ.A. (42) idaresindeki 58 HB 611 plakalı buğday yüklü traktöre çarptı. H.Y'nin (63) kullandığı 58 ABP 075 plakalı otomobil de kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

Kamyonet sürücüsü M.B, yaralanan otomobil sürücüsü H.Y. ile aracında bulunan Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA
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