  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:27:00 -
Sivas'ta yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ağrı'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 27 C 8462 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Yukarı Kale Mahallesi yakınlarında, Kaya Değer (60) idaresindeki 34 BGY 973 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Değer ile araçta bulunan eşi Mahi (64), çocukları Orhan ve Hakan ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Koyulhisar ve Suşehri ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kaya Değer, Sivas'a sevk edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı