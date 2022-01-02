Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 3 Ocak 2022 Pazartesi kar tatili var mı?

Sivas'ta 3 Ocak okul tatil edildi mi? Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, 68 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışıyla yeni yılın ikinci gününde tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü. Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar da karla kaplandı. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı. Hafik, İmranlı, Koyulhisar Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personelle çalışmalar sürdürülüyor. Belediye temizlik işleri ekipleri ise kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

Sivas'ta yarın okullar tatil mi?

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas'ta 3 Ocak’ta okul tatil edildi mi? Sivas'ta kar tatili olur mu? sorusu Sivas'ta okula gidecek olan öğrenciler ve veliler tarafından soruluyor. Sivas'ta 3 Ocak 2022 Pazartesi günü için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Aksi bir duyuru gelene kadar Sivas'ta okullar 3 Ocak’ta açık olacak. İlçe bazlı olarak kar tatili kararları için Kaymakamlık duyuruları yakından takip edilmeli.