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Sivas'ta yamaç paraşütçüleri, 15 Temmuz şehitleri anısına uçuş yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:25:59 -
Sivas'ta yamaç paraşütçüleri, 15 Temmuz şehitleri anısına uçuş yaptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Sivil Havacılık Kulübü Derneği üyeleri, İşhan köyü mevkisinde yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Programa Sivas Gençlik Merkezi Müdürü Selahattin Arslan ve Sivil Havacılık Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Yiğit de katıldı.

Yaklaşık 180 metre yükseklikte yapılan uçuşta Türk bayrağı açan yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde andı.

Yakup Yiğit, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Sivas Gençlik Merkezi gönüllüsü Alperen Öztürk ise kendilerine bu imkanı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

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