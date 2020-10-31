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Aktüel Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak
Aktüel

Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-31 00:22:23 -
Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak

SİVAS (AA) - Sivas-Malatya kara yolu üzerinde Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan ve kışın tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan 1700 rakımlı Yağdonduran mevkisindeki tünel inşaatının 2021'de tamamlanacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Yapımına 2016'da başlanan tünelin, 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ayhan, "Tünelin beton kaplama işi tamamlandı. Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah tünel tamamlandığında sürücülerimiz rahat nefes alacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Ayhan'a, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş eşlik etti.





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