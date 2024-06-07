  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Sivas'ta üniversite kampüsüne yıldırım düştü! Korku dolu anlar kamerada
Yaşam

Sivas'ta üniversite kampüsüne yıldırım düştü! Korku dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-06-07 21:25:00 -
Sivas'ta üniversite kampüsüne yıldırım düştü! Korku dolu anlar kamerada

Sağanak yağışın etkili olduğu Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne yıldırım düştü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sivas’ta akşam saatlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili oldu. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Cumhuriyet Üniversitesi kampusu içerisinde yer alan hastane inşaatın şantiyesine yıldırım düştü.

Yıldırımın düşme anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. Olayda olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Ankara'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araca yıldırım düştü
Ankara'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araca yıldırım düştü

Gündem

Ankara'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araca yıldırım düştü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara felaketi yaşadı ama Mansur kayıp!
Ankara felaketi yaşadı ama Mansur kayıp!

Gündem

Ankara felaketi yaşadı ama Mansur kayıp!

Meteorolojiden ve Ankara Valiliği'nden kritik uyarı!
Meteorolojiden ve Ankara Valiliği'nden kritik uyarı!

Gündem

Meteorolojiden ve Ankara Valiliği'nden kritik uyarı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23