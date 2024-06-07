Sivas'ta üniversite kampüsüne yıldırım düştü! Korku dolu anlar kamerada
Sağanak yağışın etkili olduğu Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne yıldırım düştü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sivas’ta akşam saatlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili oldu. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Cumhuriyet Üniversitesi kampusu içerisinde yer alan hastane inşaatın şantiyesine yıldırım düştü.
Yıldırımın düşme anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. Olayda olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.