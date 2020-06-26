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Spor

Sivas'ta Süper Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:42:34 -
Sivas'ta Süper Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda, Süper Lig maçlarını takip edecek basın mensuplarının Kovid-19 testi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesinde gerçekleştirildi.

Hijyen şartları altında uygulanan testlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, kentte oynanacak her karşılaşma öncesinde maçta görev alacak basın mensuplarının teste tabi tutulacaklarını anımsattı.


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