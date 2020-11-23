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Aktüel Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza
Aktüel

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:38:45 -
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu, belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Bu çerçevede, emniyet bölgesinde 44 kişiye 17 bin 248 lira, jandarma bölgesinde ise 7 kişiye 2 bin 744 lira para cezası uygulandı.


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