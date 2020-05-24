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Aktüel

Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:44:46 -
Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl merkezinde soğuk hava etkili olurken, bazı ilçeler ile yüksek kesimlere kar yağdı.

Kangal ilçesine bağlı Mühürkulak köyünde kar yağışının ardından etraf beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaş ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

İmranlı ilçesinde ise soğuk havanın yanı sıra aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriçimen Yaylası'nda da gece etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düştüğü kentte, meteoroloji yetkilileri zira don uyarısında bulundu.

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