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Gündem Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun: Ne tekbiri arkadaşlar...
Gündem

Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun: Ne tekbiri arkadaşlar...

Yeniakit Publisher
2024-04-02 00:07:00 -

Sivas'ta seçimi kazanan Büyük Birlik Partili (BBP) vatandaşlar, tekbir getirerek kutlama yaptı. Seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun ise tekbir getiren partililerine "Ne tekbiri arkadaşlar! Karşımızdakiler de Müslüman." diyerek tepki gösterdi.

BBP, merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra eski kalesi Sivas'ı yeniden kazandı. BBP'nin adayı Adem Uzun, AK Partili rakibine 14 puandan fazla fark atarak sandıktan galibiyetle çıktı.

BBP'liler zaferi kutladı

BBP'nin galibiyeti sonrası partililer, elde ettikleri zaferi tarihi Sivas Meydanı'nda toplanarak kutladı. Kutlama etkinliğine belediye başkanlığını kazanan BBP'li Adem Uzun da katıldı.

"Ne tekbiri arkadaşlar!"

Partililerin tekbir getirmesine tepki gösteren ve kalabalığa uyarıda bulunan Uzun, "Sivas halkı teveccüh gösterdi, seçimi kazandık. Herkesi kucaklayalım. Ne tekbiri arkadaşlar, karşımızdakiler de Müslüman. Böyle yapmayalım." ifadelerini kullandı.
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