  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

Sivas'ta polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 21:01:08 -
Sivas'ta polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı

SİVAS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Nisan'da tüm kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiği Sivas'ta, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıtarak uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde maskesiz gezen vatandaşları uyararak maske dağıttı.

Ekipler, maskesiz gezenlere Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.

Bu arada il merkezinde son bir ayda 192 kişiye 75 bin 264 lira para cezası yazıldığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı