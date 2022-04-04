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Gündem Sivas’ta patlama! Yaralılar var
Gündem

Sivas’ta patlama! Yaralılar var

Sivas’ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 01:29:00 -
Sivas’ta patlama! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Fatih Mahallesi 3. Sokakta gece yarısı meydana geldi. Bir ikamette meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile ikamette maddi hasar oluştu. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu tahmin ediliyor. Yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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