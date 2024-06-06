Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi:Ölü ve yaralı var
Sivas'ın Kangal ilçesinde, bir otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde, bir otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Kangal ilçesi Sivas- Malatya karayolu üzerindeki Tahtalı köyü yakınlarında meydana geldi.
Bir otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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