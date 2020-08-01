Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Akın Doğan yönetimindeki 44 EF 610 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ile otomobilde bulunan Nesrin (47), Kadir (19) ve Kerem Doğan (19) Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.