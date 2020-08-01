  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 12:25:20 -
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Akın Doğan yönetimindeki 44 EF 610 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi yakınlarında devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ile otomobilde bulunan Nesrin (47), Kadir (19) ve Kerem Doğan (19) Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı