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Aktüel Sivas'ta okullar eğitime hazırlanıyor
Aktüel

Sivas'ta okullar eğitime hazırlanıyor

Vali Salih Ayhan: - "İl genelinde 90 okulumuzun büyük ve küçük onarım adı altında gerekli bakımları yapılmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:41:24 -
Sivas'ta okullar eğitime hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki tüm okulları her yönüyle eğitime hazır hale getirmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, eğitim öğretime verilen arada Sivas İl Özel İdaresince bakım ve onarımı yapılan okullarda incelemede bulundu.

İlk olarak 21 Eylül'de kapılarını minik öğrencilere açacak olan Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda yapılan son hazırlıkları inceleyen Ayhan, ailelere ve eğitimcilere bu süreçte önemli görevler düştüğünü ifade ederek, başarılar diledi.

Daha sonra yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde bakım ve onarımları yapılan okulları gezen Vali Ayhan, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar, Sivas, İMKB Anadolu ve Fatih Anadolu liselerinde incelemelerde bulunarak idareci ve teknik sorumlulardan bilgi aldı.

Ayhan, il genelinde bakım ve onarımı yapılan okulları ziyaret ettiklerini dile getirerek, "21 Eylül'den itibaren okullarımız kademeli şekilde eğitime başlayacak. Gerek ortaokullarımız gerekse liselerimizde her an eğitime başlayacak gibi hummalı bir çalışma yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından itibaren eğitim kurumlarının kapalı olduğunu anımsatan Ayhan, "Pazartesi gününden itibaren ise öncelikle anaokullarımız pandemi kurallarına uygun bir şekilde açılacak. Biz bütün okullarımızı her yönüyle eğitime hazır hale getirmek için gayret gösteriyoruz. İl genelinde şu an 90 okulumuzun büyük ve küçük onarım adı altında gerekli bakımları yapılmaktadır. Yeni okul inşaat yapımları da hızla devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

- "Denetimlerimizi sürdürüyor, vatandaşlarımızı uyarıyoruz"

Fiziki eğitim altyapısı anlamında Sivas'ın Türkiye'nin en iyi illerinden birisi olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Tekli eğitime geçen ender illerden birisiyiz. Evlatlarımızın eğitim hakkından mahrum kalmamaları için pandemi ile mücadelede vatandaşlarımızdan bize destek olmalarını istiyoruz. Hamdolsun pandemi ilimizde son haftalarda azalış eğilimi göstermektedir. Ancak rehavete asla kapılmayacağız. Denetimlerimizi sürdürüyor, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sivas, her hal ve şartta eğitime hazırdır."


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