Sivas’ta narkotik operasyonları

Sivas’ta sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İl genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 5,56 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslardan 4’ü hakkında, TCK 191. madde(Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) kapsamında işlem yapıldı. Öte yandan 1 şahsa, 36/3-B maddesince “Ehliyetsiz Araç Kullanmak” ve araç sahibine de “36/3-B “Ehliyetsiz Araç Kullandırmak” suçundan toplamda 4946 TL idari para cezası uygulandı.1 şahısa, 48/8 maddesince “Uyuşturucu Madde Etkisi Altındayken Araç Kullanmak” suçundan “6333 TL” idari para cezası uygulanırken, 1 şahıs hakkında da 5326 sayılı kanunun 35. maddesi gereğince “Sarhoş Olarak Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozacak Şekilde Davranışlarda Bulunmak” suçundan “187 TL” idari para cezası uygulandı.