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Ekonomi Sivas’ta müjde verildi Ayçiçek yağı için güzel haber!
Ekonomi

Sivas’ta müjde verildi Ayçiçek yağı için güzel haber!

Sivas'ın Hafik ilçesinde, yağlık ayçiçeği üretiminin destekleme kapsamına alınmasıyla ürünün ekim alanlarının genişlemesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 13:26:00 -
Sivas’ta müjde verildi Ayçiçek yağı için güzel haber!

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünlerin güncellenmesiyle Hafik'te diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, AA muhabirine, Hafik'in desteklenecek bölgeler arasına dahil edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kentte son yıllarda ayçiçeği ekiminin yaygınlaştığını vurgulayan Çetindağ, "80 bin dönümde çerezlik ayçiçeği ekiliyordu ama yağlık yoktu. Hafik havzasının sulamaya açılmasından sonra oradaki verimli araziler de yağlık ayçiçeği ekim alanı içerisine alındı, bu bizler için büyük bir avantaj." dedi.

Çetindağ, ülke tarımına katkıda bulunmak için gece gündüz çalışacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sene yağışlar iyi gidiyor, suyumuz var, çiftçimiz hazır ve inşallah bahar ayında yağlık ayçiçeğini ekerek Türkiye'de ses getireceğiz. İnsanlarımız karamsarlığa kapılmasınlar, ayçiçeğinde de buğdayda da kendi kendimize yetecek bir ülkeyiz. Devletimiz çiftçimize desteği verdiği sürece biz de ekmeye hazırız ve ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz."

Çetindağ, Sivas'ta çerezlik ayçiçeğinin 80 bin dönümde ekildiğini ve yaklaşık 16 bin ton rekolte elde edildiğini belirtti.

Yağışların iyi gitmesinin sevindirici olduğunu, çerezlik ekim alanının yaklaşık 120 bin dönüme çıkartılacağını anlatan Çetindağ, "Yağlık ayçiçeği ekim alanlarında da ekime hazırız. Sivas'ımızda bu kültür oluşacak ve o sarı papatyaları tarlalarımızda göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Kararın ardından güzel rağbet var"

Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş ise ilçedeki çiftçilerin yağlık ayçiçeği ekimine hazır olduğunu söyledi.

İlçede 150 bin dönüm sulu tarım arazisinin bulunduğunu aktaran Karakaş, "Bu toprakların yarısında patates ve şeker pancarı ekimi yapılıyor. Ayçiçeği ekimi de yaygınlaştı, destek kararının ardında da güzel rağbet var. İnşallah ekeceğiz, üreteceğiz ve ülkemizi sıkıntılardan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

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