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Gündem Sivas'ta minibüs takla attı: Yaralılar var
Gündem

Sivas'ta minibüs takla attı: Yaralılar var

Sivas’ta minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 16:03:00 - 2022-11-25 16:05:35

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi.

Muş’tan Eskişehir’e giden Nazif İ. (32) idaresindeki 26 ABF 772 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ve araçta bulunan N.B. (56), A.D. (39) ve S.G. (50) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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