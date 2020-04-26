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Aktüel

Sivas’ta mesai saatleri değişti

Sivas’ta korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatleri değişti.

2020-04-26 15:56:58 -
Sivas’ta mesai saatleri değişti

Sivas’ta korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatleri değişti.


Alınan bilgilere göre, korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla kamu çalışanları için sabah mesaisi 09.00’da başlayacak. 12.30-13.00 arasında öğle tatili yapacak olanlar kamu kurumlarında akşam mesaisi 16.30’da sona erecek. Bu uygulama Ramazan Bayramı sonrasında sona erecek ve mesai saatleri 26 Mayıs’ta normale dönecek.

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