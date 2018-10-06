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Sivas'ta lise kantinini soyan şahıs yakalandı

Sivas'ta bulunan bir lise kantininin kasasından 1500 TL para çalan soyguncu yakalandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:39
Sivas'ta lise kantinini soyan şahıs yakalandı

Sivas'ta bir liseye girerek, kantin kasasındaki bin 500 lira para ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan A.T. (46), yakalandı.

Olay, 1 Ekim günü Gültepe Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulun demir korkuluklarını kırarak içeriye giren A.T., kantin kasasındaki bin 500 lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çalarak kaçtı. Okul yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, civarda bulunan 27 güvenlik kamerasını izleyerek 5 günlük çalışmanın ardından şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan A.T.. Kayseri'de yakalanarak, kente getirildi. A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:39
  1. Kayseri
  2. Sivas
  3. Lise kantini
  4. soygun

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