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Ekonomi Sivas'ta kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılacak
Ekonomi

Sivas'ta kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılacak

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: - "Firmamızın verdiği taahhüt çerçevesinde 3 yıl içinde en az 20-30 kişinin çalışabileceği ayrıştırma tesisi kurulacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:03:42 -
Sivas'ta kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılacak

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, kullanılmış giysilerin geri dönüşüme kazandırılması için ayrıştırma tesisi kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesisin kurulması için düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sıfır Atık Projesi kapsamında kentte 2 yıldır uygulanan kullanılmış giysilerin geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik çalışmanın yenilenmesi için protokol imzaladıklarını belirtti.

Firma yetkililerine 2 yıllık süre içinde gösterdikleri özverili çalışma için teşekkür eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Sıfır atık kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve kullanılmış giysilerin tekrar ekonomiye kazandırılması adına bir çalışma yapıyoruz. Bu noktada eksiklikleri de gidererek Sıfır Atık Projesi'ne destek verecek şekilde çalışmalar devam edecek ve firmamızın verdiği taahhüt çerçevesinde 3 yıl içinde en az 20-30 kişinin çalışabileceği ayrıştırma tesisi kurulacak."

Sivas'ın daha yaşanabilir bir şehir olması için çalıştıklarını aktaran Bilgin, bu tür protokollerle istihdama katkı sağlamaya da devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bilgin ve ilgili firma temsilcileri protokolü imzaladı.


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