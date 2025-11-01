  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!
Yerel

Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!

Sivas’ta 2 köylü arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy’de yaşanan tartışma kısa sürede kanlı bitti. Köy sakinlerinden R.U. ile Recep Çınar arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların silahlarını çekmesiyle köyde panik yaşandı. Çatışma sonucunda Recep Çınar olay yerinde yaşamını yitirdi, R.U. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Yaralı R.U., yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

R.U.’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Almanya’dan sert uyarı!
Almanya’dan sert uyarı!

Avrupa

Almanya’dan sert uyarı!

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!
Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Yerel

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23