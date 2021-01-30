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Yaşam Sivas'ta köye inen aç kurtlar kangal köpeği parçaladı!
Yaşam

Sivas'ta köye inen aç kurtlar kangal köpeği parçaladı!

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Kocaoğlu köyüne inen aç kurt sürüsü, bir kangal köpeğini parçaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 19:13:00 -
Sivas'ta köye inen aç kurtlar kangal köpeği parçaladı!

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Kocaoğlu köyüne inen kurt sürüsü bir köpeği parçaladı. O anlar ahırda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Köye inen aç kurtlar köpeği yediler

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece yaşanan olayda 7 aç kurt köye indi. Ahıra yaklaşan kurt sürüsü bağlı olan bir köpeği parçaladı. Sabah parçalanmış köpeği gören ahır sahibi Tanış Korkmaz, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde korkunç manzara ile karşılaştı.

 

Olayı anlatan çiftlik sahibi Korkmaz, “Sabahleyin hayvanları yeme geldim. Hayvanların altını üstünü çektim, kar yağıyordu el arabasına yol açıyordum. Baktım köpek yok, kan izleri var. Biraz ileri kadar gittim baktım yemişler. Tekrar ahıra döndüm hayvanların dışkısını atarken kurt beni gözlermiş. Aşağıya pusmuş, ben içeri girdiğimde piyasaya çıkıyor beni görünce pusuyor. Kurtlara zarar vermek istemedik. 05.45’te olay oluyor, tasmayı boynundan zor çıkartıyorlar hatta boynunu koparıp götürüyorlar. Bir kangal köpeği istiyorum” dedi.

"Köpek bulmakta da büyük zorluk çekiyoruz"

Kocaoğlu Köyü Muhtarı Mehmet Altuntaş, “Köyümüz sakinlerinden Tanış Korkmaz abimizin köpeğini kurtlar yemiştir. Olay 2 gün önce sabah karşı saat 6 gibi falan köpeğe 7 tane kurt saldırmış. Zincirdeki köpek bir şey yapamamış. Köpeği yemişler. Köpek bulmakta da büyük zorluk çekiyoruz. Köyümüz de biraz tenha. Kırsal kesimde yaşıyoruz. Yetkililerimizden hem tanış abimize hem de köydeki vatandaşlarımıza bir çift köpek erkekli dişili biz kendimiz yavrularını yetiştirip büyütürüz” dedi.

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