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Aktüel

Sivas'ta Kovid-19 karantinasına uymayan 11 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:19:59 -
Sivas'ta Kovid-19 karantinasına uymayan 11 kişiye para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına uymayan 11 kişiye para cezası uygulanırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında test sonuçları pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 11 kişinin son bir hafta içinde yapılan kontrollerinde kurallara uymadıkları tespit edildi.

Bu kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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