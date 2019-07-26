Sivas'ta keneden bir ölüm daha
Sivas'ta vücuduna kene tutunan 86 yaşındaki Mustafa Korun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.26 Temmuz 2019 Cuma 11:20
Sivas'ta,Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan ve tatilini geçirmek için Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyüne gelen Mustafa Korun'un (86) vücuduna kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan Korun, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından 24 Temmuz'da KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Korun, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi altına alındı.
Korun, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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