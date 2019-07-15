0553 313 94 23

Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç kadın öldü

Sivas’ta vücuduna yapışan keneyi çıkartmak için hastaneye giden kadın, kenenin çıkarılmasını ardından rahatsızlandı ve yaşamın yitirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç kadın öldü

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde ikamet eden Ayşe Akgül isimli 21 yaşındaki genç kadın, vücuduna yapışan keneyi çıkartmak için Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada kenenin çıkartılmasının ardından rahatsızlanan kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Akgül, bugün hayatını kaybetti.

Akgül'ün cenazesi bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyüne götürüldü.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
  1. Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde
  2. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)
  3. Sivas
  4. Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyü
  5. kene ısırması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tedavisi devam ediyor! Halıya sarılarak ölüme terk edilen eşek ayağa kalkmayı bekliyor
    1. Tedavisi devam ediyor! Halıya..
    2. Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama..
    3. Evde zeytinyağlı duş jeli yapım..
    4. Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
    5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    6. Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç..
    7. Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu,..
    8. GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı
    9. 15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla..
    10. Başkan Güder doğu garajı esnafları ile..
    11. CHP'li ilçe başkan yardımcısından..
    12. KKTC’nin Rumlara sunduğu 9 maddelik..
    13. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in..
    14. Bütün ülke şokta! Havalimanının..
    15. İran'dan İngiltere, Fransa ve..
    16. Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı!..
    17. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    18. Tunceli’de 29 yer "Geçici Özel..
    19. Bakü'de kritik toplantı! Türkiye,..
    20. KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri..
    21. Kekik çayının sağlığa 9 faydası
    22. Gaziantep Üniversitesi’nde 15 programı..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı
    24. Körling Milli Takımı, Demokrasi ve..
    25. Eyüpsultan’da 251 şehit için 251..
    26. Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri..
    27. Batman’da dev Türk bayrağı göndere..
    28. Park halindeki otomobil yanarak küle..
    29. İran'dan AB ülkelerine çağrı!..
    30. PKK paçavrası sahibine yine toz..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”