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Sivas'ta kene paniği! 24 yaşındaki kadın öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:07
Sivas'ta kene paniği! 24 yaşındaki kadın öldü

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde yaşayan Ayşe Akgül (24), 7 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı.

Bir süre sonra rahatsızlanınca Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Akgül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesine teslim edilen Akgül'ün cenazesi, köyünde toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:07
  1. Sivas
  2. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)
  3. Yıldızeli ilçesi
  4. Ayşe Akgül
  5. Kene paniği

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