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Sivas'ta kazanan çıkmadı! Birbirlerini üzmediler...

Yeniakit Publisher
2023-08-13 21:24:00 - 2023-08-13 21:25:05
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Birbirlerini üzmediler...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında ligin yeni ekiplerinden Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında ligin yeni ekiplerinden Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un golünü 11. dakikada Clinton N'Jie kaydederken; Samsunspor bu gole 78'de Rick Van Drongelen ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ligin 2. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.  
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