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Aktüel Sivas'ta kaza: Yaralılar var
Aktüel

Sivas'ta kaza: Yaralılar var

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 20:03:00 -
Sivas'ta kaza: Yaralılar var

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki 34 AP 0811 plakalı hafif ticari araç ile O.Ç'nin (39) kullandığı 58 ACH 284 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücülerden M.Ç, aracında bulunan N.Ç. (10) ve F.Ç. (38) ile diğer araçta bulunan E.Ç. (7) ve E.Ç. (10) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

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