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Yerel Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Yerel

Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 311 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 09:30:00 -
Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle  kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterirken, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

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