Sivas’ta kar etkili oldu! Hava ulaşımı aksadı
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi.
Sivas’ta gün boyu etkili olan fırtına akşam saatlerinde yerini yağışa bıraktı. Yağış yüksek kesimlerde kar olarak etkisini gösterdi. Kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a planlanan iki uçuş iptal olurken, saat 09.30’da inmesi planlanan Türk Hava Yolları'na ait uçak iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan uçak, Kayseri Havalimanı’na inmek zorunda kaldı.
Kaynak: İHA
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