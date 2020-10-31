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Aktüel Sivas'ta "Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi"nin temeli atıldı
Aktüel

Sivas'ta "Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi"nin temeli atıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 01:16:19 -
Sivas'ta "Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi"nin temeli atıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde, "Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi"nin temeli atıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Valilik himayesinde İl Özel İdaresince yapılacak merkezle ilgili değerlendirmede bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, mevcut Kangal köpeği çiftliğinin yenilenerek modern altyapıya kavuşturulması ve turizm tesisine dönüştürülmesi amacıyla başlatılan projenin önemine dikkati çekti.

Ayhan, kentin önemli değerlerinden biri olan Kangal köpeğinin söz konusu merkezle ırk ve gen yapısının korunacağını kaydetti.

Ayhan'ın konuşmasının ardından, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile Kangal Kaymakamı Erinç Demir'in de katılımıyla merkezin temeli atıldı.

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