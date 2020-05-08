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Aktüel

Sivas’ta kadın cinayeti

Sivas’ta kocası tarafından tabanca ile vurulan kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:49:46 -
Sivas’ta kadın cinayeti

Sivas’ta kocası tarafından tabanca ile vurulan kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göle olay, bugün saat 14.00 sularında Sivas kent merkezi İnönü Mahallesi’nde bulunan Karanfil Sokak’ta meydana geldi. Evlerinde eşi ile Münevver (59) ile tartışan Fevzi Albaç (65) silahını çekerek iki el ateş etti. Göğsünden iki kurşun alan Albaç olay yerinde hayatını kaybetti. Elini kana bulayan koca ise suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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