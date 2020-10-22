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Aktüel Sivas'ta kaçak avlanan 13 kişiye 25 bin lira ceza
Aktüel

Sivas'ta kaçak avlanan 13 kişiye 25 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:11:28 -
Sivas'ta kaçak avlanan 13 kişiye 25 bin lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yasak kapsamındaki çil keklik avlayan 13 kişiye, yaklaşık 25 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla, Zara ve Suşehri ilçelerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, 35 avcıyı kontrol etti.

Ekipler, başta çil keklik olmak üzere yasak kapsamındaki hayvanları yakalayarak kaçak avlanan ve limit aşımı yapan 13 avcıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten yaklaşık 25 bin lira para cezası uyguladı.

Avcıların yakaladığı 11 çil keklik ve 2 kınalı keklik doğaya salındı.

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