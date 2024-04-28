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Yaşam Sivas’ta inşaatta feci ölüm
Yaşam

Sivas’ta inşaatta feci ölüm

Yeniakit Publisher
2024-04-28 19:44:00 -
Sivas’ta inşaatta feci ölüm

Sivas'ta çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

Sivas'ta, çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düşen kalıp ustası Fahri Arı (52), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi'ndeki 6 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 6'ncı katında çalışan kalıp ustası Fahri Arı, dengesini kaybedince zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arı, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahri Arı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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