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Yaşam Sivas'ta ilginç görüntü! Cadde adeta saunaya dönüştü
Yaşam

Sivas'ta ilginç görüntü! Cadde adeta saunaya dönüştü

Türkiye’nin en soğuk vilayetlerinden Sivas’ta soğuk havada dökülen asfalt ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 13:38:00 - 2022-11-07 14:05:16

Sivas Belediyesi yaklaşan kış öncesi arka caddelerde başlattığı çevre düzenleme çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Belediye ekipleri çalışmalarını kar düşmeden tamamlamak için gayret gösteriyor. Bu çerçevede soğuk havada dökülen asfaltta buharın oluşmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Soğuk havada dökülen sıcak asfalt adeta cadde ve sokakları saunaya dönüştürdü.

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