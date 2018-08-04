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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:17
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Rahim Arslantürk (54) idaresindeki 06 BJ 0881 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Ortaköy Kavşağı'nda, Vahdettin Çıtırak (35) yönetimindeki 58 DH 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Arslantürk ile araçta bulunan Hatice (46) ve Elif Arslantürk (25) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:17
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