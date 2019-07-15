Sivas'ta hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı Sivas'ta bir evden 2 dizüstü bilgisayar, 900 lira ve kol saati çalan 3 kadın tutuklandı.

Ece Mahallesi'nde bir evden 2 dizüstü bilgisayar, 900 lira ve kol saati çalındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Sırtlarında çanta görülen 3 kadının geliş güzergahlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KKYS) kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A, R.G. ve S.K'yi Ulaş ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın, tutuklandı.

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