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Sivas’ta hava yolu ulaşımına ilgi azaldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Temmuz sonu itibariyle havalimanlarından yararlanan yolcu sayılarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:53
Sivas’ta hava yolu ulaşımına ilgi azaldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Temmuz sonu itibariyle havalimanlarından yararlanan yolcu sayılarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı.


DHMİ’nin istatistiklerinden derlenen bilgilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı 2019 Temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.


2018’in Ocak-Temmuz ayları arasında 337 bin 14’ü iç hat, 4 bin 506’sı ise dış hat olmak üzere 341 bin 520 kişinin faydalandığı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan 2019’un aynı döneminde 281 bin 679’u iç hat, bin 593’ü ise dış hatlara olmak üzere 283 bin 272 kişi yararlandı.


2019’un ilk 7 aylık periyodunda önceki yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı yüzde 16, dış hat yolcu sayısı yüzde 65, toplam yolcu sayısı ise yüzde 17 oranında azaldı.


2019 Ocak-Temmuz döneminde bin 956 ticari uçuşun gerçekleştirildiği Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndataşınan yük miktarı ise 2 bin 159 ton olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:53
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