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Gündem Sivas'ta hava trafiği yoğunlaştı: Haziran ayında 43 bini aşkın yolcu
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Sivas'ta hava trafiği yoğunlaştı: Haziran ayında 43 bini aşkın yolcu

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Sivas'ta hava trafiği yoğunlaştı: Haziran ayında 43 bini aşkın yolcu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayına ilişkin hava yolu istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2026 yılının haziran ayında havalimanlarını kullanan yolcu sayısı belli oldu.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda haziran ayında 43 bin 827 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 312, taşınan yük miktarı da 365 ton olarak açıklandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-haziran döneminde ise 230 bin 687 kişi olarak açıklandı. 6 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği bin 732, taşınan yük miktarı da bin 869 ton olarak kayıtlara geçti.

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