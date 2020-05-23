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Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece birden düştü

Sivas'ta hava sıcaklığında bir gün içerisinde sert düşüş oldu. Dün il genelinde 24 olarak ölçülen hava sıcaklığı, bugün 7 derece olarak ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:43:00 -
Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece birden düştü

Sivas'ta son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. Dün gün içerisinde 24 derece ölçülen kentte, akşam yağışlı hava etkili oldu. Kentte, bu sabah termometreler 7 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişilerin, dışarıya kışlık kıyafetleriyle çıktıkları görüldü.

Meteoroloji verilerine göre kentte Ramazan Bayramı'nın ilk 2 gününde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin altında 9 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Bayramın 3'üncü gününden ise sonra ise sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

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