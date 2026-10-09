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Yerel Sivas'ta hatalı sollama faciaya dönüşüyordu!
Yerel

Sivas'ta hatalı sollama faciaya dönüşüyordu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sivas’ta hatalı sollama yapan bir sürücü, karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Sivas’ın Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir sürücü, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille burun buruna gelen sürücü, çarpışmadan son anda kurtuldu. Muhtemel bir kazanın eşiğinden dönülen anlar, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hatalı sollama yapan aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışma tehlikesi yaşadığı anlar yer aldı.

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