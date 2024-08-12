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Yerel Sivas’ta gurbetçilere halaylı karşılama
Yerel

Sivas’ta gurbetçilere halaylı karşılama

Yeniakit Publisher
2024-08-12 21:52:00 -
Sivas’ta gurbetçilere halaylı karşılama

Sivas ekonomisini canlandıran ve yerli esnafın yüzünü güldüren gurbetçiler, kentte davul zurnayla karşılandı.

Sivas’ta gurbetçilere davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen karşılamada halaylar çekildi. Renkli kutlama, hem kentte yaşayan vatandaşlar hem de gurbetçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ile kayıt altına aldı.

“Vatanımıza gelince çok mutlu oluyoruz”

Hollanda’dan Sivas’a 6 haftalık tatile gelen gurbetçi Cengiz Yıldırım, “Bu atmosfer çok güzel. Bu şenliklerin daha sık olmasını isteriz. Aslında ‘Gardaşlık Festivali’ olmasını bekliyorduk, bu sene yokmuş. Her sene buradayız, imkân oldukça geliyoruz. Vatanımıza gelince çok mutlu oluyoruz. Sivas’ımızı çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

"Sivaslı olmak bambaşka bir şey"

Fransa’dan gelen gurbetçi Yılmaz Topçu ise, Sivas’ı çok sevdiğini belirterek, “Memleketim için ölürüm. Her gün böyle etkinlik olsa her gün geliriz. Ben Sivas’tan başka hiçbir yere gitmiyorum. Bulduğumuz her fırsatta Sivas’a geliyoruz. Sivaslı olmak bambaşka bir şey” dedi.

“Devamı gelecek”

Etkinliği organize eden turizmci Gültekin Çetin, katılımın beklentinin üzerinde olduğunu söyleyerek, "Sivas’ın turizmde kültür başkenti olduğunu biliyorum. Bir kıvılcım lazımdı. Bu kıvılcımla meşaleyi yaktık. İnşallah bunun devamı gelecek. Katılım muazzamdı. Beklentimin üzerinde bir katılım oldu. Doğal bir ortamda doğal bir şekilde etkinliğimizi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı

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