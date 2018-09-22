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Sivas'ta geri geri giden sürücü baba ile kızını ezdi

Gürün ilçesinde kontrolsüz bir şekilde geri manevra yapan sürücü, baba ile kızının ağır yaralanmasına neden oldu

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:33
Sivas'ta geri geri giden sürücü baba ile kızını ezdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde kontrolsüz bir şekilde geri manevra yapan sürücü baba ile kızının ağır yaralanmasına neden oldu. 

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri - Malatya Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Çayboyu mahallesi geçişinde meydana geldi. Kazada kontrolsüzce geri manevra yapan F.Ş (33) yönetimindeki 58 HB 683 plakalı otomobil yol kenarında bulunan Hakan Sakallı (40) ve 10 yaşında ki kızı Yasemin Sakallı’ya çarptı. Ağır yaralanan baba kıza ilk müdahale Gürün Devlet Hastanesinde yapıldı. Hayati tehlikeleri bulunan baba kız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı. 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:33
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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