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Sivas'ta FETÖ davasında 11 sanığa hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamındaki davada, 11 sanığa 2 yıl 10 gün ile 11 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

25 Eylül 2018 Salı 21:07
Sivas'ta FETÖ davasında 11 sanığa hapis cezası verildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, 1'i tutuklu, 2'si firari, 41 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşması, Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son duruşmaya, aralarında iş adamları ve esnafların da bulunduğu sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı sanık yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıklardan ve avukatlarından son sözleri alındı. Sanıklar mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdulbaki E.'nin dosyasını ayırdı. Tutuksuz sanıklardan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Cumhur Ç. hakkında cezaya yer olmadığına karar verildi.

Sanıklardan Orhan A.'ya 2 yıl 10 gün, İhsan A. ve Erdem Ş.'ye 2,5 yıl, Mehmet Emre Ç.'ye 3 yıl 9 ay, Abdullah D.'ye 5 yıl, Hakkı N.'ye 5 yıl 10 ay, Melih Ş., Osman S. ve Mustafa D.'ye 6 yıl 3 ay, Sadık E.'ye 8 yıl 9 ay ve Yücel T.'ye toplam 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Hüseyin B. ile firari sanıklar Sadrettin D. ve Zeki B.'nin de dosyalarını da ayırdı. Diğer 26 sanık ise beraat etti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:07
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