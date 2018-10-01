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Sivas'ta FETÖ davasına devam edildi!

Sivas'ta FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün üst düzey yöneticileri ve il imamının yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme sanıklardan 3'üne yurt dışına çıkma yasağı verdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:33
Sivas'ta FETÖ davasına devam edildi!

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün il yöneticileri ve sözde "il imamı"nın da aralarında yer aldığı 24 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanıklar Mustafa Y, Şevki K, Osman Y, Naim S, Murat Ş, Mehmet S. ve Murat T, tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Ş, Yavuz Selim K, Metin T, Mevlüt K, Ünal B, Turgut C, Mustafa Y, Osman O, Tugay S, Mehmet Akif İ. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Sanık Murat K. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 8 No'lu L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Firari sanıklar örgütün sözde "il imamı" Musa Kaya ile Murat Bayır, Mustafa Gümüş, Mustafa Yıldırım, Osman Çıtak ve Tahsin Ateş'in halen arandığı tutanağa geçildi.

5 Kasım' ertelendi

Tutuklu sanıklar ve tanıkların dinlendiği duruşmada, sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Murat K, Murat T, Şevki K. ve Osman Y'yi haftada iki gün imza ve yurt dışı çıkışı yasağı ile tahliye etti.

Diğer tutukluların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 16:33
  1. FETÖ
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