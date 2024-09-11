Sivas’ta drift yapan neye uğradığını şaşırdı! Yok böyle ceza…
Sivas'ta aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi otoparkında aracıyla drift yaptığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen sürücü yakalandı.
Sürücüye 32 bin 233 lira idari cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.